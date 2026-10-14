Депутат заксобрания от «Новых людей» сложит полномочия
Обновлено14.10.2026, 09:21
Депутат краевого парламента Юрий Айдаров сложит свои полномочия. Соответствующий проект постановления поступил в Законодательное собрание Пермского края.
Как сообщает пресс-служба заксобрания, основание для прекращения полномочий — заявление самого господина Айдарова об освобождении от депутатской деятельности с 13 октября. Проект постановления будет рассмотрен на октябрьском пленарном заседании.
Напомним, Юрий Айдаров был избран от политической партии «Новые люди».