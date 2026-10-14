Над Ставропольем и другими российскими регионами уничтожили около тысячи дронов
14.10.2026, 08:54
В период с 20:00 13 октября до 8:00 14 октября силами ПВО над Ставропольским краем и другими российскими регионами перехватили 902 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны РФ.
Беспилотники перехватили в небе над: Ростовской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Дроны сбили и над акваторией Азовского моря.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», над промышленной зоной Невинномысска снова отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По оперативным сведениям пострадавших и разрушений нет.