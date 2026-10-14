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Сибирь

Строительство «Спортивной» не поддается счету

Назначена новая экспертиза для определения стоимости работ в новосибирском метро

14.10.2026, 08:58
Арбитражный суд Новосибирской области признал недостоверным заключение первой экспертизы в деле о строительстве станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена. Суд указал на нелогичность ее выводов о распределении работ между первым генподрядчиком проекта — ООО «Спецтрансстрой» — и его преемником ООО «Аквитехнолоджи». Экспертиза проводилась в рамках рассмотрения взаимных исков заказчика проекта, мэрии Новосибирска и «Спецтрансстроя» на сумму свыше 1,5 млрд руб. Теперь строительно-техническую экспертизу для оценки стоимости и качества работ придется проводить повторно.
Арбитражный процесс по определению стоимости строительства «Спортивной» может продлиться не меньше, чем само строительство

Арбитражный процесс по определению стоимости строительства «Спортивной» может продлиться не меньше, чем само строительство

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Арбитражный суд Новосибирской области назначил повторную судебную строительно-техническую экспертизу в рамках дела о строительстве станции метро «Спортивная». Определение суда в полном объеме опубликовано 9 октября.
Спор объединяет пакет взаимных исков заказчика (первоначально МП «Метромир», в процессе заменено на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска) и генподрядчика (ООО «Спецтрансстрой») проекта на общую сумму свыше 1,5 млрд руб.
Первое экспертное заключение «Сибирского центра исследований, консультаций и экспертиз», составленное в мае 2026 года, арбитраж отклонил, удовлетворив ходатайство департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Ведомство указало на процессуальные нарушения при составлении заключения.
Ключевым же основанием для решения суда стало внутреннее противоречие выводов экспертов. В заключении указано, что все строительно-монтажные работы выполнены вторым генподрядчиком — ООО «Аквитехнолоджи» — после расторжения муниципального контракта со «Спецтрансстроем». При этом в ответах на основные вопросы стоимость этих же работ была полностью приписана «Спецтрансстрою». «Данное внутреннее противоречие заключения является самостоятельным основанием для назначения повторной экспертизы»,— указано в решении суда.

Конфликт между заказчиком и «Спецтрансстроем» возник после того, как в августе 2024 года мэрия отказалась от исполнения контракта на строительство «Спортивной», мотивируя это срывом сроков. Соглашение о реализации проекта стороны заключили в январе 2022 года, работы должны были завершиться в 2023 году, но сроки сдачи станции неоднократно переносились. «Спецтрансстрой» обосновал задержки невозможностью поставки иностранного оборудования из-за санкций и необходимостью перепроектирования. Объект ввели в эксплуатацию только в сентябре 2025-го, общая стоимость строительства превысила 3 млрд руб.

В июле 2024 года заказчик принял работы на 772,2 млн руб., но позже аннулировал акты приемки. «Спецтрансстрой» в феврале 2025 года потребовал взыскать с транспортного департамента 1 млрд руб. задолженности за выполненные работы. Одновременно суд принял встречный иск департамента о взыскании с компании 486,9 млн руб. неотработанного аванса.
Ситуация со «Спортивной» — это типовая проблема для крупных госконтрактов, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. По ее словам, заказчик при расторжении контракта обязан зафиксировать объем выполненных работ. «Мы видим классическую картину —"Спецтрансстрой" предъявляет работы по односторонним актам и дополнительные объемы, которые, скорее всего, вызваны ошибками в проектной документации — их нельзя было не выполнять. Шансы "Спецтрансстроя" на победу достаточно высокие, но при одном условии — если повторная экспертиза подтвердит объемы, указанные в их актах»,— полагает Ирина Гребнева.
Впрочем, юрист обращает внимание на условия новой экспертизы — суд не стал спрашивать экспертов про объем работ, выполненных «Аквитехнолоджи». «Фактически суд сейчас берет на себя работу заказчика — самостоятельно фиксировать, сколько именно "Спецтрансстрой" успел построить до того, как его сменили»,— заключила госпожа Гребнева.
Шансы «Спецтрансстроя» взыскать 1 млрд руб. невысоки с учетом аннулирования актов на 772,2 млн руб. и выполнения части работ «Аквитехнолоджи», полагает управляющий партнер юридической компании «Астериск» Владимир Хантимиров. «Подрядчику придется доказывать объем и стоимость своих работ с нуля по новой экспертизе, и результат здесь предсказать сложно»,— отмечает он.
В июле 2026 года в «Спецтрансстрое» по решению арбитражного суда Новосибирской области было введено наблюдение. Рассмотрение отчета о проведении процедуры назначено на 9 ноября.

Лолита Белова

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