Строительство «Спортивной» не поддается счету
Назначена новая экспертиза для определения стоимости работ в новосибирском метро
14.10.2026, 08:58
Арбитражный суд Новосибирской области признал недостоверным заключение первой экспертизы в деле о строительстве станции «Спортивная» Новосибирского метрополитена. Суд указал на нелогичность ее выводов о распределении работ между первым генподрядчиком проекта — ООО «Спецтрансстрой» — и его преемником ООО «Аквитехнолоджи». Экспертиза проводилась в рамках рассмотрения взаимных исков заказчика проекта, мэрии Новосибирска и «Спецтрансстроя» на сумму свыше 1,5 млрд руб. Теперь строительно-техническую экспертизу для оценки стоимости и качества работ придется проводить повторно.
Арбитражный суд Новосибирской области назначил повторную судебную строительно-техническую экспертизу в рамках дела о строительстве станции метро «Спортивная». Определение суда в полном объеме опубликовано 9 октября.
Спор объединяет пакет взаимных исков заказчика (первоначально МП «Метромир», в процессе заменено на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска) и генподрядчика (ООО «Спецтрансстрой») проекта на общую сумму свыше 1,5 млрд руб.
Первое экспертное заключение «Сибирского центра исследований, консультаций и экспертиз», составленное в мае 2026 года, арбитраж отклонил, удовлетворив ходатайство департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Ведомство указало на процессуальные нарушения при составлении заключения.
Ключевым же основанием для решения суда стало внутреннее противоречие выводов экспертов. В заключении указано, что все строительно-монтажные работы выполнены вторым генподрядчиком — ООО «Аквитехнолоджи» — после расторжения муниципального контракта со «Спецтрансстроем». При этом в ответах на основные вопросы стоимость этих же работ была полностью приписана «Спецтрансстрою». «Данное внутреннее противоречие заключения является самостоятельным основанием для назначения повторной экспертизы»,— указано в решении суда.
Конфликт между заказчиком и «Спецтрансстроем» возник после того, как в августе 2024 года мэрия отказалась от исполнения контракта на строительство «Спортивной», мотивируя это срывом сроков. Соглашение о реализации проекта стороны заключили в январе 2022 года, работы должны были завершиться в 2023 году, но сроки сдачи станции неоднократно переносились. «Спецтрансстрой» обосновал задержки невозможностью поставки иностранного оборудования из-за санкций и необходимостью перепроектирования. Объект ввели в эксплуатацию только в сентябре 2025-го, общая стоимость строительства превысила 3 млрд руб.
В июле 2024 года заказчик принял работы на 772,2 млн руб., но позже аннулировал акты приемки. «Спецтрансстрой» в феврале 2025 года потребовал взыскать с транспортного департамента 1 млрд руб. задолженности за выполненные работы. Одновременно суд принял встречный иск департамента о взыскании с компании 486,9 млн руб. неотработанного аванса.
Ситуация со «Спортивной» — это типовая проблема для крупных госконтрактов, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. По ее словам, заказчик при расторжении контракта обязан зафиксировать объем выполненных работ. «Мы видим классическую картину —"Спецтрансстрой" предъявляет работы по односторонним актам и дополнительные объемы, которые, скорее всего, вызваны ошибками в проектной документации — их нельзя было не выполнять. Шансы "Спецтрансстроя" на победу достаточно высокие, но при одном условии — если повторная экспертиза подтвердит объемы, указанные в их актах»,— полагает Ирина Гребнева.
Впрочем, юрист обращает внимание на условия новой экспертизы — суд не стал спрашивать экспертов про объем работ, выполненных «Аквитехнолоджи». «Фактически суд сейчас берет на себя работу заказчика — самостоятельно фиксировать, сколько именно "Спецтрансстрой" успел построить до того, как его сменили»,— заключила госпожа Гребнева.
Шансы «Спецтрансстроя» взыскать 1 млрд руб. невысоки с учетом аннулирования актов на 772,2 млн руб. и выполнения части работ «Аквитехнолоджи», полагает управляющий партнер юридической компании «Астериск» Владимир Хантимиров. «Подрядчику придется доказывать объем и стоимость своих работ с нуля по новой экспертизе, и результат здесь предсказать сложно»,— отмечает он.
В июле 2026 года в «Спецтрансстрое» по решению арбитражного суда Новосибирской области было введено наблюдение. Рассмотрение отчета о проведении процедуры назначено на 9 ноября.