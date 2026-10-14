Строительство «Спортивной» не поддается счету

Конфликт между заказчиком и «Спецтрансстроем» возник после того, как в августе 2024 года мэрия отказалась от исполнения контракта на строительство «Спортивной», мотивируя это срывом сроков. Соглашение о реализации проекта стороны заключили в январе 2022 года, работы должны были завершиться в 2023 году, но сроки сдачи станции неоднократно переносились. «Спецтрансстрой» обосновал задержки невозможностью поставки иностранного оборудования из-за санкций и необходимостью перепроектирования. Объект ввели в эксплуатацию только в сентябре 2025-го, общая стоимость строительства превысила 3 млрд руб.