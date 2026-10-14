Над Ростовской областью и другими регионами России уничтожили почти тысячу БПЛА

Как ранее писал «Ъ-Ростов», более 160 дронов сбили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районах области. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.