Над Ростовской областью и другими регионами России уничтожили почти тысячу БПЛА
С 20:00 13 октября до 8:00 14 октября дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью и другими регионами России 902 дрона. Об этом сообщили в минобороны РФ.
Беспилотники перехватили в небе над: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым. Дроны сбили и над акваторией Азовского моря.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», более 160 дронов сбили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районах области. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.