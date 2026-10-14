В Прикамье создадут региональное подразделение FPV-перехватчиков
14.10.2026, 08:38
Региональное подразделение «БАРС» Пермского края объявило набор операторов расчетов FPV-перехватчиков для борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом сообщает краевой минтербез.
Подразделение FPV-перехватчиков вместе с мобильными огневыми группами будет обеспечивать безопасность промышленных объектов на территории региона.
Операторы FPV-перехватчиков должны иметь образование не ниже основного общего, оне иметь судимости за умышленные преступления и ограничений, связанных с допуском к государственной тайне. Категория годности к военной службе — А, Б и В.