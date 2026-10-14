В «Центре спортивной подготовки Пермского края» назначен новый руководитель
14.10.2026, 08:01
Новым директором ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» с 13 октября назначена Татьяна Зиновьева. Информация об этом опубликована в базе «СПАРК-Интерфакс». Ранее госпожа Зиновьева занимала пост замдиректора учреждения. С января 2026 года организацию возглавляла Илона Шакурова в статусе и. о. директора.
ГКБУ «ЦСП Пермского края» создано в 1998 году. Основной вид деятельности — организация спортивных мероприятий. Как сообщалось ранее, ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» ждет реорганизация в форме выделения из его состава государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Это необходимо для разделения спортивных и управленческих функций.