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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Прикамье

В «Центре спортивной подготовки Пермского края» назначен новый руководитель

14.10.2026, 08:01
Новым директором ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» с 13 октября назначена Татьяна Зиновьева. Информация об этом опубликована в базе «СПАРК-Интерфакс». Ранее госпожа Зиновьева занимала пост замдиректора учреждения. С января 2026 года организацию возглавляла Илона Шакурова в статусе и. о. директора.
ГКБУ «ЦСП Пермского края» создано в 1998 году. Основной вид деятельности — организация спортивных мероприятий. Как сообщалось ранее, ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» ждет реорганизация в форме выделения из его состава государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Это необходимо для разделения спортивных и управленческих функций.