В «Центре спортивной подготовки Пермского края» назначен новый руководитель

ГКБУ «ЦСП Пермского края» создано в 1998 году. Основной вид деятельности — организация спортивных мероприятий. Как сообщалось ранее, ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» ждет реорганизация в форме выделения из его состава государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Это необходимо для разделения спортивных и управленческих функций.