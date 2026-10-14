В Ростовской области суд арестовал 96 млн рублей в споре подрядчиков НПЗ
Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе обеспечительные меры на сумму около 95,6 млн руб. в споре между компаниями «ПГМ Маш» и «НЗНП Инжиниринг». Истец требует взыскать с ответчика задолженность и неустойку за общую сумму, близкую к размеру ареста. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
«ПГМ Маш» добивается взыскания 81,28 млн руб. задолженности и 14,31 млн руб. неустойки с «НЗНП Инжиниринг». Общая сумма требований составляет около 95,6 млн руб.
В рамках разбирательства суд принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ответчика в пределах заявленных требований. «НЗНП Инжиниринг» пыталась добиться отмены ограничений, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра соответствующего определения.
В обоснование своей позиции компания ссылалась, в частности, на участие в масштабном проекте модернизации завода по производству нефтепродуктов. При этом обеспечительные меры были сохранены.
Арест денежных средств позволяет обеспечить исполнение возможного будущего судебного решения, но сам по себе не означает, что истец уже выиграл спор по существу. Вопрос о наличии задолженности и ее окончательном размере должен разрешаться в рамках рассмотрения основных требований.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «ПГМ Маш» зарегистрировано 25 января 2013 года в Москве. Основной вид деятельности — производство гидравлического и пневматического силового оборудования. Уставный капитал составляет 651,9 тыс. руб. Генеральный директор — Андрей Соколов. Выручка «ПГМ Маш» в 2025 году составила 354,5 млн руб. против 325,6 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль сократилась с 37,4 млн до 29,1 млн руб.
ООО «НЗНП Инжиниринг» зарегистрировано 1 апреля 2020 года в Новошахтинске Ростовской области. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральный директор — Алексей Шергин. Выручка компании в 2025 году составила около 29,3 млрд руб. против 20,99 млрд руб. в 2024 году. При этом финансовый результат изменился с чистой прибыли в размере около 124,6 млн руб. в 2024 году на убыток около 96,1 млн руб. в 2025 году.