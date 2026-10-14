В Ростовской области суд арестовал 96 млн рублей в споре подрядчиков НПЗ

ООО «НЗНП Инжиниринг» зарегистрировано 1 апреля 2020 года в Новошахтинске Ростовской области. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральный директор — Алексей Шергин. Выручка компании в 2025 году составила около 29,3 млрд руб. против 20,99 млрд руб. в 2024 году. При этом финансовый результат изменился с чистой прибыли в размере около 124,6 млн руб. в 2024 году на убыток около 96,1 млн руб. в 2025 году.