Власти Ростова заплатят 12,3 млн рублей за загрязнение почвы мусором
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с муниципального образования Ростов-на-Дону 12,3 млн руб. в качестве компенсации вреда, причиненного почве отходами на улице Пойменной. Ответственность возложили на городской департамент ЖКХ и энергетики. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора обнаружило отходы строительства и ремонта, а также твердые коммунальные отходы при обследовании территории 18 декабря 2024 года. Мусор был размещен непосредственно на почве, без оборудованных площадок, защиты от осадков и маркировки. Площадь загрязненного участка составила 447 кв. м.
Размер экологического ущерба управление оценило в 12,3 млн руб. В октябре 2025 года ведомство потребовало от администрации города добровольно возместить вред, однако средства перечислены не были, после чего управление обратилось в суд.
Администрация Ростова-на-Дону указывала на ответственность департамента ЖКХ и энергетики, а тот возражал против взыскания, ссылаясь на то, что санитарное содержание территории и благоустройство относятся к обязанностям муниципального учреждения, обслуживающего Ленинский район.
Суд отклонил эти доводы и удовлетворил иск Росприроднадзора в полном объеме и постановил взыскать 12,3 млн руб. с муниципального образования за счет городской казны через департамент ЖКХ и энергетики. Полученные средства должны направляться на природоохранные мероприятия. Решение может быть обжаловано в течение месяца.