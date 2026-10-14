Власти Ростова заплатят 12,3 млн рублей за загрязнение почвы мусором

Суд отклонил эти доводы и удовлетворил иск Росприроднадзора в полном объеме и постановил взыскать 12,3 млн руб. с муниципального образования за счет городской казны через департамент ЖКХ и энергетики. Полученные средства должны направляться на природоохранные мероприятия. Решение может быть обжаловано в течение месяца.