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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Происшествия

На пути к Москве было сбито 30 БПЛА

Обновлено14.10.2026, 02:27
Силы ПВО сбили 26 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток в Московском регионе было уничтожено 30 БПЛА. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Вечером 13 октября над регионом было уничтожено 30 дронов, сообщал мэр Москвы. Кроме того, с вечера вторника в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский действуют ограничения на прием и отправление авиарейсов.