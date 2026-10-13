На пути к Москве было сбито 30 БПЛА

Вечером 13 октября над регионом было уничтожено 30 дронов, сообщал мэр Москвы. Кроме того, с вечера вторника в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский действуют ограничения на прием и отправление авиарейсов.