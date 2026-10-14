Сколько квадратных метров на вторичном рынке городов-миллионников можно купить на материнский капитал в 2027 году
14.10.2026, 12:00
|Город
|Маткапитал на первого ребенка (кв. м)
|Изменение год к году (%)
|Маткапитал на второго ребенка (кв. м)
|Изменение год к году
|Волгоград
|6,5
|–5,8
|8,6
|–5,5
|Челябинск
|6,1
|–6,2
|8,1
|–5,8
|Омск
|6
|–1,6
|8
|–1,2
|Воронеж
|6
|–6,3
|7,9
|–6
|Пермь
|5,5
|–8,3
|7,3
|–8,8
|Краснодар
|5,4
|5,9
|7,1
|6
|Ростов-на-Дону
|5,4
|5,9
|7,1
|6
|Уфа
|5,3
|–1,9
|7
|–1,4
|Самара
|5,1
|–7,3
|6,7
|–8,2
|Красноярск
|5
|–7,4
|6,6
|–7
|Новосибирск
|5
|–3,9
|6,5
|–4,4
|Екатеринбург
|4,7
|–2,1
|6,2
|–3,1
|Казань
|3,4
|–2,9
|4,5
|–4,3
|Санкт-Петербург
|2,7
|–10
|3,5
|–10,3
|Москва
|1,8
|–5,3
|2,4
|–7,7