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Выпуск газеты №190

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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
ИндустрииНедвижимость и строительство

Сколько квадратных метров на вторичном рынке городов-миллионников можно купить на материнский капитал в 2027 году

14.10.2026, 12:00
ГородМаткапитал на первого ребенка (кв. м)Изменение год к году (%)Маткапитал на второго ребенка (кв. м)Изменение год к году
Волгоград6,5–5,88,6–5,5
Челябинск6,1–6,28,1–5,8
Омск6–1,68–1,2
Воронеж6–6,37,9–6
Пермь5,5–8,37,3–8,8
Краснодар5,45,97,16
Ростов-на-Дону5,45,97,16
Уфа5,3–1,97–1,4
Самара5,1–7,36,7–8,2
Красноярск5–7,46,6–7
Новосибирск5–3,96,5–4,4
Екатеринбург4,7–2,16,2–3,1
Казань3,4–2,94,5–4,3
Санкт-Петербург2,7–103,5–10,3
Москва1,8–5,32,4–7,7