Над Крымом и другими регионами РФ сбили 70 БПЛА
13.10.2026, 20:43
Над территориями Республики Крым и других регионов России в течение дня с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно информации министерства, беспилотные летательные средства были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, Республикой Крым и Московским регионом.