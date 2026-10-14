Рынок платит за плато
Продажи новых легковушек в Петербурге в сентябре уменьшились год к году на 10%
14.10.2026, 07:28
Рынок новых легковых авто в сентябре 2026 года показал снижение к прошлому сентябрю на 10%, составив 6,6 тыс. проданных машин. При этом за три квартала он фактически вышел на плато, показав прирост в 2,9% (54 645 штук). Эксперты связывают такую динамику с высокой базой прошлого года, более избирательными условиями автокредитования и сокращением покупательной способности населения.
Количество поставленных на учет новых легковых авто в Петербурге в сентябре 2026 года составило 6601 единицу, что на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (7352). В Ленинградской области рынок немного оживился, прибавив 7,8% (1704 авто против 1580 в сентябре 2025 года), подсчитали для «Ъ Северо-Запад» в агентстве «Автостат».
Среди брендов в петербургском топе по-прежнему лидирует Haval. Несмотря на то, что в сентябре в городе было зарегистрировано 965 машин этой марки, год к году результат оказался отрицательным, снизившись на 22,7%. Второе место у Tenet с 788 проданными авто, а третье у Lada — 686 реализованных машин. В прошлом сентябре этим маркам удалось сбыть 159 авто и 605 авто соответственно. Снизились продажи у Geely (489 единиц, –22,6%) и Changan (405 штук, –13,5%). Суммарно эти топ-5 марок обеспечили более половины городского авторынка.
Наиболее востребованными моделями в городе остаются Tenet T7 (392), Haval Jolion (367) и Tenet T4L (257). За ними следуют Belgee X50+ (242) и Changan Uni-S (204).
В Ленобласти первое место среди марок делят Haval и Ladа, реализовавшие в сентябре по 325 авто. При этом у Haval продажи сократились на 4,4% (годом ранее — 340), Lada же, напротив, прибавила 11,7% (291). Tenet вышел на третью строчку с 248 машинами, увеличив результат в 6,5 раза (38 штук в сентябре 2025 года). Замыкают топ-5 Changan (112; +8,7%) и Belgee (109; –23,8%). Среди моделей в регионе лидирует Haval Jolion (134; +26,4%), Lada Granta (118; +16,8%), Tenet T4L (117), Tenet T7 (98) и Belgee X50+ (76).
По итогам января — сентября 2026 года, рынок Ленобласти вырос на 32,6%, до 13 631 авто, тогда как в Петербурге он фактически вышел на плато, показав прирост в 2,9% (54 645 единиц). Что касается легковых гибридов и электрокаров в городе, то, согласно данным «Автостат инфо», их продажи за первые девять месяцев 2026 года увеличились в 1,7 раза, до 5177 штук. В сентябре же объем реализации машин этого класса сократился в 4,6 раза, до 100 штук.
Собеседники «Ъ Северо-Запад» на рынке говорят, что такая динамики связана с высокой базой прошлого года, вызванной в основном новыми ставками утильсбора. Также среди причин эксперты называют ужесточение условий автокредитования (банки все более избирательно подходят к выдачам кредитов) и сокращение покупательной способности населения.