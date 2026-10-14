Рынок платит за плато

По итогам января — сентября 2026 года, рынок Ленобласти вырос на 32,6%, до 13 631 авто, тогда как в Петербурге он фактически вышел на плато, показав прирост в 2,9% (54 645 единиц). Что касается легковых гибридов и электрокаров в городе, то, согласно данным «Автостат инфо», их продажи за первые девять месяцев 2026 года увеличились в 1,7 раза, до 5177 штук. В сентябре же объем реализации машин этого класса сократился в 4,6 раза, до 100 штук.