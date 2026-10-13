Московская компания поставит в Курултай Башкирии ковры на 2 млн рублей

400 погонных м ковровых дорожек бирюзового цвета из синтетического джута и с полиамидным ворсом нужно будет поставить до середины апреля. В каком именно учреждении будут использоваться ковры, не указано: по адресу Заки Валиди, 40 в Уфе расположены Общественная палата Башкирии и, например, Башкирская академия государственной службы.