Московская компания поставит в Курултай Башкирии ковры на 2 млн рублей
13.10.2026, 16:56
Хозяйственное управление, подведомственное Управлению делами главы Башкирии, заключило с ООО «Атлант» контракт на поставку ковровых дорожек в здание Курултая Башкирии. По данным сайта госзакупок, поставка обойдется бюджету Башкирии в 2 млн руб.
400 погонных м ковровых дорожек бирюзового цвета из синтетического джута и с полиамидным ворсом нужно будет поставить до середины апреля. В каком именно учреждении будут использоваться ковры, не указано: по адресу Заки Валиди, 40 в Уфе расположены Общественная палата Башкирии и, например, Башкирская академия государственной службы.
ООО «Атлант» зарегистрировано в 2009 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля офисной мебелью. Компания поставляет ковры для муниципальных и государственных учреждений. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка «Атланта» составила 69,2 млн руб., чистая прибыль — 17 тыс. руб.