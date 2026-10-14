Рост в условиях дорогих денег
Уральский бизнес обсудил развитие в условиях высокой стоимости капитала
14.10.2026, 08:21
Высокая стоимость заемных средств заставляет уральские компании внимательнее оценивать инвестиционные проекты и выбирать источники финансирования. Представители промышленности, финансового сектора и Банка России по-разному оценивают перспективы снижения ключевой ставки, но сходятся в необходимости повышать эффективность бизнеса и искать новые источники роста. Эти вопросы стали центральными на экспертной дискуссии в Екатеринбурге.
8 октября Т-Банк организовал встречу владельцев и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса. Представители Банка России, Евразийской экономической комиссии, промышленности, финансового сектора и эксперты от Т-Бизнеса обсудили перспективы экономики, доступность финансирования и возможности для развития предприятий.
Одной из центральных тем стала стоимость заемного капитала. Директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев связал дорогие кредиты с замедлением инвестиционной активности. По его словам, более половины инвестиций предприятий обеспечивается собственными средствами, а финансовые возможности бизнеса сокращаются.
«Изначально предполагалось, что 2026 год будет сложным, а в 2027–2029 годах экономика сможет восстановиться и начать расти. Сейчас похоже, что сложности сохранятся и в 2027 году. Темпов роста, которые наблюдались в 2023–2024 годах, пока не просматривается»,— отметил Ведев.
Он также назвал одним из ключевых рисков изменения налогового регулирования. По его мнению, предсказуемость условий позволяет предпринимателям точнее планировать долгосрочные проекты.
Свою позицию представил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Василий Щербаков. Он напомнил, что денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. Высокая ставка ограничивает спрос, когда тот растет быстрее производственных возможностей.
«Когда запускаются инвестиционные проекты, бизнесу важно, чтобы его смета существенно не менялась, а стоимость длинных денег была предсказуемой. Все эти вопросы связаны с инфляцией — текущей, будущей и инфляционными ожиданиями. Мы говорим о балансе спроса и предложения, что является основой для устойчивого экономического роста»,— пояснил Щербаков.
Согласно базовому прогнозу Банка России, на который сослался представитель регулятора, диапазон средней ключевой ставки в 2027 году составляет 10,5–12,5%, в 2028-м — 8–9%. При этом прогноз может корректироваться с учетом новых экономических факторов.
Для промышленности доступность финансирования остается важным условием реализации долгосрочных проектов. Директор по экономике и финансам ЧТПЗ Олег Говердовский сформулировал запрос предприятий через концепцию «трех Д».
«Для развития промышленности необходимы так называемые 3D-деньги. Это дешевые, доступные и длинные деньги. Когда все три условия соединятся, предприятиям станет значительно легче реализовывать инвестиционные проекты»,— отметил он.
Одним из альтернативных источников финансирования остаются облигации. Глава аналитики по рынку облигаций Т-Инвестиций Юрий Тулинов рассказал, что даже при высокой стоимости капитала компании продолжают размещать долговые бумаги. Возможность выбора сроков, валюты и типа ставки делает этот инструмент особенно актуальным для производств с длительным инвестиционным циклом.
«Я бы не рекомендовал ждать лучшего момента, когда кредиты станут дешевыми, а спрос резко вырастет. К такому периоду лучше готовиться заранее. Поэтому оптимизацию расходов и инвестиции в развитие логичнее проводить параллельно»,— считает Юрий Тулинов.
По его словам, первый выпуск может быть меньше по объему и короче по сроку, чем изначально рассчитывала компания. Постепенный выход на долговой рынок помогает сформировать историю выплат, выстроить отношения с инвесторами и со временем привлекать финансирование на более подходящих условиях.
В банковском кредитовании предприниматели чаще всего обращаются за средствами на пополнение оборотного капитала и покрытие кассовых разрывов, рассказала региональный руководитель по развитию кредитования Т-Бизнеса Кристина Микушина. При этом сохраняется интерес к модернизации производства и внедрению новых технологий. Среди доступных инструментов она выделила факторинг, льготные программы и банковские гарантии.
«При оценке заемщика для банка важны стабильность денежного потока, умеренная долговая нагрузка и прозрачная налоговая история. Даже успешная в прошлом компания может столкнуться со снижением спроса на свою продукцию, поэтому необходимо оценивать ее будущие поступления. При этом проекты модернизации остаются востребованными, особенно при возможности привлечь льготное финансирование»,— отметила Микушина.
Отдельное внимание участники уделили изменениям на рынке запасных частей для коммерческого транспорта и спецтехники. По мнению Дениса Скворцова, генерального директора отраслевого B2B-маркетплейса ЗАПЧАСТЬ.РФ, перестройка логистических цепочек открыла новые возможности для работы с поставщиками, но вопросы доступности сложных импортных компонентов и экономической целесообразности их локализации сохраняют актуальность.
«Мы видим значительный потенциал роста внутри российского рынка. Прежде всего за счет более точной работы с потребностями отдельных категорий покупателей и развития специализированных сервисов. В конечном счете задача нашего бизнеса - помогать предприятиям быстрее находить необходимые запчасти и сокращать простои техники», — отметил Денис Скворцов.
Еще одной темой стало применение искусственного интеллекта. Представители промышленности отметили, что технологии уже помогают анализировать данные, подбирать персонал и автоматизировать управленческие процессы. В сложных промышленных производствах внедрение ИИ требует больше времени, однако в отдельных процессах технология уже позволяет ускорить работу и повысить ее эффективность. Завершая обсуждение, эксперты вернулись к управлению рисками. Кристина Микушина рекомендовала компаниям диверсифицировать круг поставщиков, заказчиков и банков, а Алексей Ведев — осторожнее подходить к инвестиционным решениям в ближайшие годы.
При всех различиях в оценках экономических перспектив участники дискуссии сошлись в одном: компаниям предстоит развиваться в условиях сохраняющейся неопределенности. Ключевыми факторами становятся доступность финансирования, способность управлять рисками и готовность инвестировать в эффективность производства.