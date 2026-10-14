Рост в условиях дорогих денег

По его словам, первый выпуск может быть меньше по объему и короче по сроку, чем изначально рассчитывала компания. Постепенный выход на долговой рынок помогает сформировать историю выплат, выстроить отношения с инвесторами и со временем привлекать финансирование на более подходящих условиях.