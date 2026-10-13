СКР завершит экспертизы по делу о разрушении трамвайных путей Калининграда в октябре

Калининградка обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой ускорить восстановление закрытых трамвайных линий. По ее словам, с момента предыдущего обращения жителей прошло более года, однако работы так и не начались. Женщина также напомнила, что руководитель регионального управления СК Дмитрий Канонеров ранее сообщал о назначении экспертизы по уголовному делу и планах обсудить ее результаты с властями города и области.