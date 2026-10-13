СКР завершит экспертизы по делу о разрушении трамвайных путей Калининграда в октябре
13.10.2026, 15:15
Следственный комитет продолжает процессуальную проверку по факту разрушения трамвайных путей в Калининграде. Завершить назначенные судебно-техническую и судебно-технологическую экспертизы планируют к середине октября 2026 года. Об этом сообщили в информационном центре регионального управления СКР на странице ведомства в ответ на обращение жительницы города.
Калининградка обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой ускорить восстановление закрытых трамвайных линий. По ее словам, с момента предыдущего обращения жителей прошло более года, однако работы так и не начались. Женщина также напомнила, что руководитель регионального управления СК Дмитрий Канонеров ранее сообщал о назначении экспертизы по уголовному делу и планах обсудить ее результаты с властями города и области.
В информационном центре регионального управления пояснили, что уголовные дела по факту разрушения трамвайных путей возбуждались неоднократно по признакам халатности — части 1 статьи 293 УК РФ. Однако прокуратура каждый раз отменяла постановления о возбуждении дел.
«28 сентября 2026 года в региональном следственном управлении организована процессуальная проверка, производство которой в настоящее время еще не окончено. Судебно-техническая экспертиза и судебно-технологическая экспертиза назначены в негосударственное судебно-экспертное учреждение „Приволжский центр независимых экспертиз и специальных исследований“, окончание их производства запланировано на середину октября 2026 года»,— сообщили в ИЦ.
Впервые уголовное дело о разрушении трамвайной сети Калининграда региональное управление СК возбудило в мае 2025 года. Это произошло после обращения жителей к Александру Бастрыкину с просьбой остановить уничтожение трамвайной инфраструктуры.
По данным регионального Следственного комитета, к апрелю 2026 года прокуратура Калининградской области шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел в отношении городских властей.