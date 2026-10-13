Инвестиции в поисках смыслов

«На протяжении нескольких лет часть рынка фактически соревновалась в обещаниях: кто назовет цифру выше, тот и получит покупателя. Но доходность можно нарисовать только в презентации — в реальности ее формируют загрузка, ADR (средняя цена проданного номера), расходы и качество управления,— рассказывает господин Агапов.— Когда рынок стал более зрелым, выяснилось, что реальные показатели во многих проектах заметно отличаются от первоначальных обещаний. В итоге пострадало доверие ко всему сегменту».