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МирКонфликты

Трутнев рассказал, как попал под обстрел во время поездки в зону спецоперации

13.10.2026, 14:46
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, как попал под обстрел ВСУ во время поездки в зону боевых действий. Где и когда произошла эта ситуация, он не уточнил.
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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По словам господина Трутнева, во время передвижения в зоне конфликта «есть своя наука,.. как живым остаться». В тот день он ехал «на позиции». «Навстречу идет БТР с зажженными фарами. И сразу же после его прохождения начинается обстрел крупным калибром, что-то там в районе 152 мм»,— уточнил полпред (цитата по «РИА Новости»).
В итоге проехать удалось, добавил Юрий Трутнев. Во время самого обстрела он «ничего особенного не думал», исходил из того, что делает правильное дело, а значит, все будет хорошо.
Юрий Трутнев
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