«Все началось с погоды»
Павел Шинский — об изобретении Томаса Бёрберри
13.10.2026, 15:43
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Как положено в Англии, все началось с погоды. Подмастерье драпировщика Томас Бёрберри из Гемпшира дожди не любил, поэтому свой бизнес посвятил борьбе с непогодой. В своем магазинчике он продавал плащи собственного фасона. Людям нравилось, Томасу — не очень: традиционные ткани либо были слишком тяжелыми, либо легко промокали под вечной британской моросью.
Пришлось придумывать новую ткань — габардин: особое плетение нитей обеспечивало прочность, легкость, сухость и приметный рубчик на лицевой стороне. Материал явился на свет в 1880-м, и его сразу оценили военные. Бёрберри стал поставщиком британской армии, из его ткани шили знаменитые офицерские тренчкоты.
После первой мировой они прочно вошли в обиход, и габардин прижился на гражданке. Но еще выше его оценили путешественники. В габардине Рауль Амундсен штурмовал Южный полюс, а Джордж Мэллори — Эверест. Так британский дождь создал модную империю, у природы нет плохой погоды.