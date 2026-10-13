Как положено в Англии, все началось с погоды. Подмастерье драпировщика Томас Бёрберри из Гемпшира дожди не любил, поэтому свой бизнес посвятил борьбе с непогодой. В своем магазинчике он продавал плащи собственного фасона. Людям нравилось, Томасу — не очень: традиционные ткани либо были слишком тяжелыми, либо легко промокали под вечной британской моросью.