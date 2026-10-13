История Царского Села в восьми переменах

Итогом этой работы стало сет-меню из восьми курсов блюд. Открывает сет ложка из бородинского хлеба с осетровой икрой — как многообещающая прелюдия последующей трапезы. Далее подают царскую уху на шампанском с муссом из стерляди и расстегаем с икрой кеты. Затем — заливное из раков с цитрусами и розовой эссенцией и овощной натюрморт на тарелке. Продолжает сет разварная говядина с соленым огурцом, которую сменяют пулярка по-суворовски с трюфелями и лесными грибами и, седьмым курсом, кулебяка с фазаном и фуа-гра. Впечатляющий финал — Ananas a la Oriental: интерпретация одного из самых эффектных десертов коронационного обеда 1896 года и одновременно оммаж моде XIX века на гастрономические иллюзии.