«Идея родилась из бытовой проблемы»

Сейчас идут переговоры с американским производителем и дорабатывается упаковка. Предприниматель собрал на Kickstarter более 90% стартовой цели в $4 тыс., а в TikTok у него больше 14 тыс. подписчиков. Почти все остальное он сделал в одиночку с помощью искусственного интеллекта. Нейросети участвовали в разработке концепта, дизайне, брендинге, маркетинге, бизнес-плане и запуске. «Без них стать соло-предпринимателем было бы невозможно»,— говорит Браун. Его жизненное кредо — всегда находить что-то интересное, чтобы не прекращать расти. Для 70 лет звучит достойно!