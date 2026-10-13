«Идея родилась из бытовой проблемы»
Яна Лубнина — о стартапе Poco Snack
13.10.2026, 15:56
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Медик в 70 лет создал свой бизнес. Ричард Браун, радиолог со стажем, решил, что нет смысла просто уходить на пенсию, и поэтому запустил свой небольшой стартап. Браун окончил медицинский факультет Мичиганского университета в 1980 году и потом 20 лет вел частную практику. После этого преподавал в родном вузе и руководил отделением ядерной медицины.
Заслуженный отдых мог начаться в 2020-м, но энтузиазм было не остановить: вскоре senior-менеджер начал отвечать за стратегию в медицинском стартапе Covera Health, пишет Fortune. Настоящая страсть Брауна — запускать новые проекты. Когда-то это были сайты по продаже учебников, сервисы бронирования гостиничных номеров, образовательный портал для онкобольных и их семей. Почти все проекты вскоре закрылись.
Теперь Ричард Браун создал кое-что новое — Poco Snack. Это палочка-шпага для замораживания и поедания фруктов, прежде всего бананов. Идея родилась из бытовой проблемы: Браун любит замороженные бананы, а готовые палочки трудно вставлять: они ломаются и оставляют щепки в плоде. Он протестировал около 40 прототипов и остановился на форме с запатентованной полувинтовой геометрией (похоже на игрушечную шпагу): удобная рукоятка и тонкая часть для закрепления банана или другого фрукта.
Сейчас идут переговоры с американским производителем и дорабатывается упаковка. Предприниматель собрал на Kickstarter более 90% стартовой цели в $4 тыс., а в TikTok у него больше 14 тыс. подписчиков. Почти все остальное он сделал в одиночку с помощью искусственного интеллекта. Нейросети участвовали в разработке концепта, дизайне, брендинге, маркетинге, бизнес-плане и запуске. «Без них стать соло-предпринимателем было бы невозможно»,— говорит Браун. Его жизненное кредо — всегда находить что-то интересное, чтобы не прекращать расти. Для 70 лет звучит достойно!