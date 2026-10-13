«Скукой можно вполне успешно тренировать мозг»
Анна Кулецкая — о пользе пауз
13.10.2026, 14:35
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Казалось бы, что в цифровую эпоху, когда в смартфоне собраны буквально все развлечения мира, скучать не приходится. Но исследования показывают исторический рост уровня скуки за последние десятилетия. Ученые из университетов Торонто и Чикаго полагают, что тенденция как раз связана с соцсетями и гаджетами. Когда человек заполняет свободное время быстрыми забавами, мозг привыкает к постоянной стимуляции. И обычные занятия вроде чтения, прогулки по парку и даже просмотра фильма без параллельного скроллинга кажутся слишком медленными и не такими насыщенными.
Скука сама по себе неприятна, но при всей негативной составляющей она выполняет важную функцию саморегуляции, словно показывая: то, чем ты сейчас занимаешься, не дает былых смыслов. И этот сигнал может подтолкнуть нас к изменениям. Ученые полагают, что это не бесполезная пауза. Скукой можно вполне успешно тренировать мозг.
В одном из экспериментов, результаты которого публикует журнал Nature, испытуемым дали задание написать художественный рассказ в течение десяти минут. После участники делали паузу, во время которой позволили своим мыслям свободно блуждать. Вернувшись к творчеству, они показали лучшие результаты по креативности.
И история тоже помнит такие лайфхаки. Например, у Чарльза Дарвина вокруг дома была проложена тропа для размышлений. В одном месте она была усыпана гравием, и каждый раз, совершая променад, он откидывал камушек на обочину, таким образом считая круги, которые прошел. Шагомера у Дарвина не было, и смартфона, к счастью, тоже.