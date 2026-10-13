«Скукой можно вполне успешно тренировать мозг»

Казалось бы, что в цифровую эпоху, когда в смартфоне собраны буквально все развлечения мира, скучать не приходится. Но исследования показывают исторический рост уровня скуки за последние десятилетия. Ученые из университетов Торонто и Чикаго полагают, что тенденция как раз связана с соцсетями и гаджетами. Когда человек заполняет свободное время быстрыми забавами, мозг привыкает к постоянной стимуляции. И обычные занятия вроде чтения, прогулки по парку и даже просмотра фильма без параллельного скроллинга кажутся слишком медленными и не такими насыщенными.