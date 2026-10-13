Говорит и не показывает верховный совет
Парламент Хакасии приостановил трансляцию своих сессий в прямом эфире
13.10.2026, 13:10
Верховный совет Хакасии приостановил трансляцию своих сессий. Причиной в парламенте назвали участившиеся сбои в работе устаревшей системы электронного голосования, которая используется для прямых эфиров. Законодательные органы власти других регионов Сибирского федерального округа не намерены отказываться от трансляций сессий даже при наличии проблем с оборудованием.
Причиной приостановки прямых трансляций сессий верховного совета Республики Хакасия стали технические проблемы. Об этом говорится в ответе отдела информационной политики и связям с общественностью аппарата парламента на запрос «Ъ-Сибирь».
«Для организации онлайн-трансляции заседаний… используется электронная система голосования, которая эксплуатируется с 2005 года. В процессе использования системы участились случаи сбоев в работе как программного, так и аппаратного обеспечения, в том числе отказ работы оборудования, используемого для ведения прямой трансляции заседаний»,— отметил начальник отдела Денис Баталов.
По его словам, возобновление трансляций возможно при условии полной замены системы. Насколько она реальна, в ответе не указывается. Напомним, что Хакасия находится в непростой финансовой ситуации. Так, в марте 2026 года глава республики Валентин Коновалов объявил о новой волне экономии госрасходов, которая предполагает, помимо прочего, сокращение на 10% расходов на содержание органов исполнительной власти.
35-я сессия верховного совета, первая после летних каникул, была проведена 30 сентября. Вопреки сложившейся практике, прямая трансляция заседания тогда не состоялась. Официального сообщения о причине отмены эфира республиканский парламент не делал.
Отсутствие трансляции вызвало неудовольствие ряда депутатов. «Я, как член президиума верховного совета, знаю, что нынешние технические возможности верховного совета Хакасии действительно в плачевном состоянии — для примера, в моем кабинете третий год нет компьютера для работы. Но даже это не мешает вести трансляции сессий в интернете»,— прокомментировал ситуацию в своем канале в «Макс» председатель фракции ЛДПР Михаил Молчанов. «Ъ-Сибирь» он добавил, что фракция готовит несколько заявлений по итогам прошедшей сессии, и одно из них — о восстановлении трансляций. Представитель фракции КПРФ предположил, что этот вопрос ее члены обсудят на своем заседании перед следующей сессией.
Пока же, как отметил господин Баталов, обращений со стороны политических партий, общественных организаций и граждан о необходимости возобновления трансляций сессий в верховный совет не поступало.
«Трансляции интересны в основном определенному пулу журналистов, не попавших на само заседание, и околополитической тусовке. Безусловно, трансляции облегчали работу СМИ чисто технически, делали работу республиканского парламента более прозрачной, поэтому было бы здорово, чтобы они возобновились. Плюс ведь еще и в том, что любой житель Хакасии мог лично оценить, что сказал тот или иной депутат, без искажений или вырывания слов из контекста, как это практиковалось некоторыми местными изданиями»,— полагает политолог Михаил Верхотуров.
В настоящее время все остальные девять парламентов регионов Сибирского федерального округа проводят прямые трансляции своих сессий, в том числе и при наличии технических, финансовых и организационных трудностей. «Наша электронная система устарела, но мы все равно проводим онлайн-трансляции через “VK Видео” — с помощью персонального компьютера, PTZ-камеры и веб-камеры. Такой подход не требует сложной инфраструктуры и позволяет нам оставаться на связи. Обновление систем планируем в следующем году»,— сообщили, например, «Ъ-Сибирь» в пресс-службе верховного хурала Республики Тыва.