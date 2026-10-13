Говорит и не показывает верховный совет

Отсутствие трансляции вызвало неудовольствие ряда депутатов. «Я, как член президиума верховного совета, знаю, что нынешние технические возможности верховного совета Хакасии действительно в плачевном состоянии — для примера, в моем кабинете третий год нет компьютера для работы. Но даже это не мешает вести трансляции сессий в интернете»,— прокомментировал ситуацию в своем канале в «Макс» председатель фракции ЛДПР Михаил Молчанов. «Ъ-Сибирь» он добавил, что фракция готовит несколько заявлений по итогам прошедшей сессии, и одно из них — о восстановлении трансляций. Представитель фракции КПРФ предположил, что этот вопрос ее члены обсудят на своем заседании перед следующей сессией.