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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Северо-Запад

На Садовой улице автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину

13.10.2026, 11:45
В центре Санкт-Петербурга в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-пешеход. ДТП произошло утром 13 октября на перекрестке Садовой и Гороховой улиц, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В центре Петербурга BMW и Ford столкнулись на перекрестке, пострадала пешеход

В центре Петербурга BMW и Ford столкнулись на перекрестке, пострадала пешеход

Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным полиции, авария случилась в 7:50. Столкнулись автомобили BMW и Ford, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где находилась женщина.
По предварительной информации, пешеход получила травму ноги. Пострадавшую госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор