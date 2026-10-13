На Садовой улице автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину
13.10.2026, 11:45
В центре Санкт-Петербурга в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-пешеход. ДТП произошло утром 13 октября на перекрестке Садовой и Гороховой улиц, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, авария случилась в 7:50. Столкнулись автомобили BMW и Ford, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где находилась женщина.
По предварительной информации, пешеход получила травму ноги. Пострадавшую госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.