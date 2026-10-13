На Садовой улице автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил женщину

В центре Санкт-Петербурга в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина-пешеход. ДТП произошло утром 13 октября на перекрестке Садовой и Гороховой улиц, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.