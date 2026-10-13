В селе Александровка Ростовской области ограничили подачу воды
13.10.2026, 09:46
В селе Александровка Азовского района ограничена подача воды через централизованную систему водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Причиной стало снижение объемов поставки ресурса со стороны поставщика. Из сообщения министра следует, что ограничения действуют с 7 октября в связи со снижением объемов подачи ресурса со стороны поставщика.
Для обеспечения жителей питьевой водой организован подвоз автоцистернами УМП «Приморский водопровод». В настоящее время принимаются меры для урегулирования ситуации, отметила госпожа Пшеничная.