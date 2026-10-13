Сити-менеджер Стерлитамака поехал на Форум мэров в Женеву
Мероприятие проходит под эгидой ЕЭК ООН
13.10.2026, 08:51
Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов вместе с директором муниципального предприятия «Стерлитамакводоканал» Раэлем Рахматуллиым и депутатом горсовета Радиком Мурзагуловым принял участие в Форуме мэров, который проходит в швейцарской Женеве.
Шестое заседание Форума мэров проходит под эгидой Европейской экономической комиссии ООН и посвящено устойчивому будущему городов.
«Сегодня заслушали коллег из других городов мира, обменялись мнениями и знаниями об успешных передовых практиках. Могу сказать, что они во многом похожи, но, безусловно, есть что взять на вооружение», — прокомментировал в соцсетях господин Шаймарданов.
Ранее Россию в Форуме мэров представляла лишь Казань.