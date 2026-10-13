Сити-менеджер Стерлитамака поехал на Форум мэров в Женеву

«Сегодня заслушали коллег из других городов мира, обменялись мнениями и знаниями об успешных передовых практиках. Могу сказать, что они во многом похожи, но, безусловно, есть что взять на вооружение», — прокомментировал в соцсетях господин Шаймарданов.