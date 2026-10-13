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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Башкортостан

Сити-менеджер Стерлитамака поехал на Форум мэров в Женеву

Мероприятие проходит под эгидой ЕЭК ООН

13.10.2026, 08:51
Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов вместе с директором муниципального предприятия «Стерлитамакводоканал» Раэлем Рахматуллиым и депутатом горсовета Радиком Мурзагуловым принял участие в Форуме мэров, который проходит в швейцарской Женеве.
Эмиль Шаймарданов (по центру) представляет Башкирию на форуме под эгидой ООН

Эмиль Шаймарданов (по центру) представляет Башкирию на форуме под эгидой ООН

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Шестое заседание Форума мэров проходит под эгидой Европейской экономической комиссии ООН и посвящено устойчивому будущему городов.
«Сегодня заслушали коллег из других городов мира, обменялись мнениями и знаниями об успешных передовых практиках. Могу сказать, что они во многом похожи, но, безусловно, есть что взять на вооружение», — прокомментировал в соцсетях господин Шаймарданов.
Ранее Россию в Форуме мэров представляла лишь Казань.

Идэль Гумеров