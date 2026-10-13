В Дагестане запустили виноградохранилище на тысячу тонн
13.10.2026, 08:49
В Дербентском районе Дагестана введено в эксплуатацию виноградохранилище вместимостью 1 тыс. тонн. Объект построило местное хозяйство ГУП «Татляр», сообщили РБК Кавказ в региональном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию.
Строительство началось весной 2026 года, объем инвестиций составил около 80 млн руб. Хранилище оборудовано системой регулируемой газовой среды, которая, по данным комитета, позволяет продлить срок хранения винограда без потери качества. Это должно обеспечить поставки урожая на рынок в течение года.
В Каякентском районе на базе СПК «Краснопартизанский» начато строительство еще одного объекта — хранилища мощностью 2 тыс. тонн. Часть затрат на закупку холодильного оборудования для дербентского проекта инвестору компенсируют в рамках региональных мер господдержки.