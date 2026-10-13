В Дагестане запустили виноградохранилище на тысячу тонн

Строительство началось весной 2026 года, объем инвестиций составил около 80 млн руб. Хранилище оборудовано системой регулируемой газовой среды, которая, по данным комитета, позволяет продлить срок хранения винограда без потери качества. Это должно обеспечить поставки урожая на рынок в течение года.