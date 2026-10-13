Суд в Кузбассе отказал в отводе судьи по делу о банкротстве «Кузбасс майнинг»
13.10.2026, 08:12
Арбитражный суд Кемеровской области отклонил заявление бенефициара ООО «Кузбасс майнинг» Владимира Рычкова об отводе судьи Юлии Шулик. Об этом говорится в определении суда, с которым ознакомился «Ъ».
Ранее судья Шулик в рамках дела о банкротстве ООО «Кузбасс майнинг» признала Владимира Рычкова контролирующим лицом должника. Выяснилось, что он владеет техникой, использовавшейся банкротом. Это решение позволило суду заблокировать счета и имущество других компаний, которые, по мнению суда, связаны с Рычковым и «Кузбасс майнингом».
В заявлении об отводе предприниматель указал на заинтересованность судьи. В свою очередь суд не нашел законных оснований для отвода. «Приведенные в обоснование отвода доводы не подтверждают наличия обстоятельств, влекущих отвод», — отмечается в определении, которое вынесла сама судья Шулик.
Кредиторы банкротящегося ООО «Кузбасс майнинг» требуют взыскать с его бенефициара Владимира Рычкова около 2 млрд руб. Одним из первых в 2024 году с иском на 305,6 млн руб. к предпринимателю обратилось ООО «ХК Коралл», позже к нему присоединились «Стройиндустрия», «Б-24», Оксана Ван, «Кузнецкбизнесбанк» и другие.
ООО «Кузбасс майнинг» — транспортная компания, занимавшаяся вывозом горной массы по заказу ООО «Разрез Кийзасский». В декабре 2024 года арбитражный суд признал предприятие банкротом, до 27 ноября 2026 года в компании открыто конкурсное производство.