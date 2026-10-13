Суд в Кузбассе отказал в отводе судьи по делу о банкротстве «Кузбасс майнинг»

Кредиторы банкротящегося ООО «Кузбасс майнинг» требуют взыскать с его бенефициара Владимира Рычкова около 2 млрд руб. Одним из первых в 2024 году с иском на 305,6 млн руб. к предпринимателю обратилось ООО «ХК Коралл», позже к нему присоединились «Стройиндустрия», «Б-24», Оксана Ван, «Кузнецкбизнесбанк» и другие.