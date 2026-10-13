Владимир Путин назначил Ирину Васильеву председателем Псковского городского суда

В настоящее время она рассматривает уголовное дело бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. В начале октября по этому делу завершилось судебное следствие, а государственный обвинитель запросил для подсудимой восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.