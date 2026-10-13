Владимир Путин назначил Ирину Васильеву председателем Псковского городского суда
13.10.2026, 07:53
Судью Ирину Васильеву назначили председателем Псковского городского суда на шестилетний срок. Соответствующий указ 12 октября 2026 года подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован под № 723.
До назначения Ирина Васильева временно исполняла обязанности председателя суда.
В настоящее время она рассматривает уголовное дело бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. В начале октября по этому делу завершилось судебное следствие, а государственный обвинитель запросил для подсудимой восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.
Ранее, 22 апреля, госпожа Васильева отказала в удовлетворении апелляционной жалобы политика Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) и оставила в силе решение мирового судьи Елены Смирновой, назначившей ему 420 часов обязательных работ. Поводом стало размещение на странице политика во «ВКонтакте» пяти чужих видеороликов без маркировки о статусе иностранного агента.