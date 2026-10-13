Госдолг Ростовской области за год снизился на 3,7 млрд рублей
13.10.2026, 07:25
По итогам 2025 года государственный долг Ростовской области составил 40,8 млрд руб., сократившись за год на 3,7 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась с 16,8% до 15,1%. При этом регион не привлекал рыночные заимствования, а расходы на обслуживание госдолга составили менее 0,5% расходов областного бюджета, за исключением средств, направляемых на исполнение субвенций. Соответствующая информация содержится в постановление правительства региона об основных направлениях долговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, в 2025 году область привлекла 5,3 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов по ставке 3% годовых со сроком погашения до 2040 года. Одновременно регион погасил 16 млрд руб. бюджетных кредитов и исполнил обязательства по кредитам коммерческих банков на 6,4 млрд руб.
Власти отмечают, что Ростовская область сохраняет высокий уровень долговой устойчивости по оценке Минфина РФ. По итогам 2026 года государственный долг в расчете на одного жителя региона составил 9,9 тыс. руб. при среднем показателе по стране 23,8 тыс. руб.
В 2027–2029 годах регион намерен обеспечивать сбалансированность областного бюджета, своевременно исполнять долговые обязательства и привлекать средства для финансирования бюджетного дефицита. Среди предусмотренных инструментов — бюджетные кредиты из федерального бюджета, реструктуризация задолженности со списанием двух третей основного долга, казначейские кредиты и, при необходимости, рыночные заимствования, включая выпуск государственных ценных бумаг.
В документе также обозначены основные риски для региональных финансов: рост процентных ставок и стоимости заимствований, недополучение бюджетных доходов с увеличением дефицита, а также снижение ликвидности областного бюджета.
Фактический объем и структура государственного долга в предстоящие три года будут зависеть от исполнения областного бюджета и ситуации на внутреннем долговом рынке.