Госдолг Ростовской области за год снизился на 3,7 млрд рублей

По итогам 2025 года государственный долг Ростовской области составил 40,8 млрд руб., сократившись за год на 3,7 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась с 16,8% до 15,1%. При этом регион не привлекал рыночные заимствования, а расходы на обслуживание госдолга составили менее 0,5% расходов областного бюджета, за исключением средств, направляемых на исполнение субвенций. Соответствующая информация содержится в постановление правительства региона об основных направлениях долговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».