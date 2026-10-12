ПСБ стал генеральным партнером Недели промышленности в Ярославле
12.10.2026, 20:58
Банк ПСБ выступил генеральным партнером Недели промышленности, которая прошла в Ярославле с 5 по 11 октября в КЗЦ «Миллениум», и поддержал содержательную лекционную и выставочную программы активностями для развития предпринимательства и мероприятиями по профориентации молодежи.
«Ярославская область, которая стала для ПСБ домашним регионом, является промышленным центром и сильна своими производственными традициями, поэтому для нас особенно важно, чтобы бизнес, наука, образование и руководство региона говорили на одном языке и совместно искали решения по различным направлениям, были готовы к вызовам времени. Мы поддерживаем этот профессиональный диалог – именно из такого сотрудничества вырастают новые технологии, конкурентоспособные предприятия и создаются рабочие места, которые дают жителям региона уверенность и стабильность, открывая возможности реализации на родной земле»,— сказал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.
На стенде ПСБ посетители смогли принять участие в интерактивах, а также получить консультацию по банковским продуктам, актуальным вакансиям и оформить «Карту жителя Ярославской области».
В рамках деловой программы представители ПСБ организовали диалог с молодежью в формате «100 вопросов взрослому», где подростки задавали вопросы специалистам банка. О небанковских сервисах от ПСБ, которые могут стать инструментом для повышения эффективности и производительности труда, эксперты банка рассказали в рамках сессии по вопросам реализации федерального проекта «Производительность труда» и практики внедрения бережливых технологий на предприятиях.
В выходные дни ПСБ на площадке Недели промышленности организовал мастер-класс для студентов технических специальностей «Твоя карьера в регионе: инженерный подход». Участники через призму карьерного планирования анализировали региональный рынок труда, проводили диагностику уровня своего профессионализма, разбирали кейсы. По итогам мастер-класса участники смогли оценить перспективы карьерного старта в регионе и сформировать для себя план действий на ближайшее будущее.
Совместно с профессиональными художниками из Москвы и Санкт-Петербурга гости Недели промышленности создавали масштабное живописное полотно с элементами коллажа с изображением «Карты жителя Ярославской области», коллажи «Промышленный пейзаж» и «Представители промышленных профессий», освоили технику оригами. Созданное художниками и гостями полотно с «Картой жителя» станет частью общественного пространства Ярославского государственного технического университета.
ПСБ поддержал и детское творчество, выступив генеральным партнером конкурса «Промышленность глазами детей». Награждение победителей прошло в рамках Недели промышленности, а лучшие работы участников были выставлены на площадке мероприятия.
В завершение насыщенной деловой программы руководство ПСБ, региона и ведущих предприятий Ярославской области высадили деревья у КЗЦ «Миллениум».
Неделя промышленности Ярославской области — это семидневный цикл отраслевых сессий, экскурсий, презентаций, деловых встреч, объединивший предприятия, различные направления бизнеса, образовательные учреждения и жителей региона.