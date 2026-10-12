ПСБ стал генеральным партнером Недели промышленности в Ярославле

«Ярославская область, которая стала для ПСБ домашним регионом, является промышленным центром и сильна своими производственными традициями, поэтому для нас особенно важно, чтобы бизнес, наука, образование и руководство региона говорили на одном языке и совместно искали решения по различным направлениям, были готовы к вызовам времени. Мы поддерживаем этот профессиональный диалог – именно из такого сотрудничества вырастают новые технологии, конкурентоспособные предприятия и создаются рабочие места, которые дают жителям региона уверенность и стабильность, открывая возможности реализации на родной земле»,— сказал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.