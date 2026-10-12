Условно-заочно
Уехавшего из России прикамского миллиардера будут судить в Москве
12.10.2026, 20:06
В СКР закончено расследование уголовного дела в отношении бывших совладельцев ОАО «Соликамский магниевый завод» Петра Кондрашева и Игоря Пестрикова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц и фальсификации доказательств. По версии следствия, подсудимые обманули бизнесмена Сергея Поволокина. Последний погасил вексель на $9 млн, который господин Пестриков выдал господину Кондрашеву в обмен на 24,99% акций СМЗ. Ценные бумаги должны были в итоге перейти Сергею Поволокину, но этого не произошло, поскольку весь их пакет был обращен в собственность государства. Оба подсудимых уже несколько лет не живут в России и находятся в розыске, судить их будут заочно. В случае обвинительного приговора господин Кондрашев может лишиться арестованного в России имущества.
Как следует из материалов с сайта Хамовнического райсуда, предварительное слушание по уголовному делу в отношении Петра Кондрашева и Игоря Пестрикова назначено на 16 октября текущего года. Уголовное дело изначально в отношении неустановленных лиц было возбуждено ГСУ СК по Москве в ноябре 2024 года по заявлению столичного инвестора Сергея Поволокина. В заявлении бизнесмен указал, что господа Кондрашев и Пестриков обманули его на $9 млн. В 2015 году между будущими подсудимыми был заключен договор займа, который позже был заменен на вексельное обязательство. В качестве обеспечения его исполнения в залог Петру Кондрашеву были переданы принадлежавшие господину Пестрикову более 99,5 тыс. (около 25% от общего пакета) акций ОАО. В итоге обязательства Игоря Пестрикова по его просьбе погасил Сергей Поволокин, к которому перешло и право залога на указанный актив. Но распорядиться ими господин Поволокин так и не смог, поскольку 100% акций СМЗ после ряда исков надзорных органов оказались в собственности государства. Позже в судах было установлено, что договор займа между Петром Кондрашевым и Игорем Пестриковым был безденежным.
Напомним, в 2022 году арбитражный суд согласился с позицией прокуратуры, что контрольный пакет акций стратегического Соликамского магниевого завода неправомерно получили компании, связанные с господином Кондрашевым. Было установлено, что приватизация старейшего магниевого завода в 1990-х годах была проведена с нарушениями. Сейчас предприятием управляет ГК «Росатом».
Весной прошлого года Петр Кондрашев был объявлен в розыск. Из документов суда следует, что в 2020 году он покинул Россию и сейчас проживает в Вене. 24 апреля прошлого года Савеловский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании господину Кондрашеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, на имущество фигуранта в России был наложен арест. Свою причастность к совершению преступления он категорически отрицает. Через представителей бизнесмен сообщил суду, что не может вернуться в Россию из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Скрывшимся от следствия обвиняемый себя не считает. Ранее источники, близкие к бизнесмену, утверждали, что обязательства перед Сергеем Поволокиным были погашены.
В международном розыске находится и Игорь Пестриков. К моменту возбуждения дела о мошенничестве он уже был подсудимым по другому делу — о хищении свыше 250 млн руб. средств Соликамского магниевого завода под видом договора займа. Господину Пестрикову было вменено и покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале СМЗ на сумму 2,5 млрд руб. В апреле прошлого года он был признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к наказанию в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на два года и десять месяцев.
Собеседники «Ъ-Прикамье» отмечают, что в случае признания виновными Игоря Пестрикова и Петра Кондрашева на их имущество может быть обращено взыскание. В то же время в рамках гражданских споров с участием господина Кондрашева в России был обнаружен только один его актив — квартира в Соликамске в доме 1992 года постройки. При этом источники отмечают, что господин Кондрашев является кредитором обанкротившегося Экопромбанка. Размер его требований, по их данным, составляет около 500 млн руб. Представитель Петра Кондрашева Тимур Старостин входит в комитет кредиторов банка. «Теоретически, если банк будет гасить задолженность, то эти средства должны быть направлены на возмещение ущерба по делу, хотя вероятность того, что банкрот в данном случае расплатится, минимальна»,— полагает собеседник, знакомый с ситуацией.