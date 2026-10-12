Условно-заочно

Как следует из материалов с сайта Хамовнического райсуда, предварительное слушание по уголовному делу в отношении Петра Кондрашева и Игоря Пестрикова назначено на 16 октября текущего года. Уголовное дело изначально в отношении неустановленных лиц было возбуждено ГСУ СК по Москве в ноябре 2024 года по заявлению столичного инвестора Сергея Поволокина. В заявлении бизнесмен указал, что господа Кондрашев и Пестриков обманули его на $9 млн. В 2015 году между будущими подсудимыми был заключен договор займа, который позже был заменен на вексельное обязательство. В качестве обеспечения его исполнения в залог Петру Кондрашеву были переданы принадлежавшие господину Пестрикову более 99,5 тыс. (около 25% от общего пакета) акций ОАО. В итоге обязательства Игоря Пестрикова по его просьбе погасил Сергей Поволокин, к которому перешло и право залога на указанный актив. Но распорядиться ими господин Поволокин так и не смог, поскольку 100% акций СМЗ после ряда исков надзорных органов оказались в собственности государства. Позже в судах было установлено, что договор займа между Петром Кондрашевым и Игорем Пестриковым был безденежным.