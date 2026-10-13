Дивиденды заинтересовали высшую инстанцию
ВС РФ рассмотрит спор дочерней структуры «Газпрома» с поставщиком
13.10.2026, 07:25
Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда РФ определит, вправе ли подпавшая под мораторий на банкротство компания избегать начисления процентов на просроченный долг, но при этом выплачивать дивиденды. СКЭС рассмотрит вопрос на примере спора ООО «Газпром комплектация» (100% дочерняя структура ПАО «Газпром») по взысканию с поставщика ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» (ЦПСиК) 379,18 млн рублей. Суды нижестоящих инстанций отказались начислять ЦПСиК санкции за нарушение сроков в период моратория, с чем не согласен истец, поскольку в этот период поставщик выплачивал дивиденды. Если коллегия ВС РФ отменит акты нижестоящих судов, это станет знаковой правовой позицией, убеждены юристы.
Договор поставки был заключен между ООО «Газпром комплектация» (покупатель) и ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» (поставщик) в марте 2020 года. За нарушение сроков поставки покупатель потребовал в суде взыскание с ЦПСиК 379,18 млн рублей неустойки, в том числе за период действия моратория на банкротство (с 1 апреля по 1 октября 2022 года). Согласно договорной подсудности, спор рассматривался в третейском суде. Суд частично удовлетворил требования истца: взыскал 25,8 млн рублей неустойки и 105,86 тыс. рублей арбитражного сбора. При этом суд отказался начислять санкции за период моратория, сославшись на то, что по ст. 9.1 Закона о банкротстве в этот период на долги не начисляются финансовые санкции.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» зарегистрировано в Москве с 27 февраля 2008 года. Учредителями юрлица выступают дочерняя структура «Рузгаздобычи» — ООО «Гидроиндустрия» (75% уставного капитала компании) и КЗПИФ «Ипотечный» (25%). Согласно финансовой отчетности ЦПСиК, в прошлом году выручка компании снизилась на 32%, до 1,7 млрд рублей, по сравнению с 2024 годом, а чистая прибыль — на 98%, до 1,8 млн рублей.
«Газпром комплектация» не согласилась с решением третейского суда. Компания указала, что мораторий не только дает преимущества (освобождение от санкций), но и накладывает ограничения — в частности, запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли. Поскольку ЦПСиК в период моратория выплачивал дивиденды, истец считает, что ответчик нарушил императивные нормы закона. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, апелляционная и кассационная инстанции поддержали решение третейского суда. Первоначально судья ВС РФ отказала в передаче жалобы «Газпром комплектации» на рассмотрение СКЭС ВС РФ, но впоследствии зампред ВС РФ счел доводы жалобы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение коллегии. Дата заседания не пока назначена.
Вячеслав Голенев, адвокат, канд. юр. наук, управляющий партнер АБ «Адвокаты: Голенев и Партнеры», полагает, что в случае, если СКЭС ВС РФ отменит судебные акты нижестоящих судов, это станет знаковой правовой позицией по двум направлениям — материальному и процессуальному. «Первое сводится к тому, что ВС РФ, вероятно, закрепит принцип неделимости правового режима моратория: нарушил запрет — значит, потерял иммунитет. Это лишит недобросовестных должников возможности использовать мораторий как "бесплатный кредит" за счет контрагентов при фактическом выводе прибыли владельцам»,— уточняет адвокат.
С точки зрения процессуального аспекта, как думает господин Голенев, возможно, будет расширено применение оговорки о публичном порядке (ст. 233 АПК РФ) в отношении решений третейских судов. ВС подчеркнет, что иммунитет третейского разбирательства от пересмотра по существу заканчивается там, где третейский суд санкционирует явное нарушение баланса добросовестности и фундаментальных запретов закона.
«Отдельно хочу отметить, что выплата дивидендов может свидетельствовать о наличии свободной ликвидности и финансовой устойчивости компании. Должник, вероятно, объективно не нуждался в защите от банкротства, раз вывел прибыль владельцам. Пленум ВС РФ № 44 от 24.12.2020 (п. 7) прямо указывает: если должник ведет себя недобросовестно и фактически не пострадал от кризиса, суд вправе отказать ему в мораторной защите»,— добавляет управляющий партнер «Адвокаты: Голенев и Партнеры».
Адвокат, основатель и руководитель компании «Покровский и партнеры» считает аргументы ответчика тоже достаточно весомыми. «Первый и ключевой: нарушение ограничения и утрата преимущества — разные вещи. Закон не содержит нормы "выплатил дивиденды — лишился защиты от санкций". Последствия у нарушения запрета свои: выплату можно оспорить, а контролирующих лиц при последующем банкротстве привлечь к субсидиарной ответственности. Но автоматического лишения моратория закон не предусматривает, а санкцию, которой в законе нет, суд не создает. Добавлю: отказаться от моратория задним числом тоже нельзя, закон такой возможности не дает»,— рассуждает адвокат Покровский.
Второй аргумент сводится к том, что п. 7 Пленума ВС РФ № 44 говорит не о нарушении ограничений, а о другом — о том, что должник не пострадал и ссылается на мораторий заведомо недобросовестно. «Это предмет доказывания, а не презумпция. Выплата дивидендов сама по собой этого не доказывает: деньги могли распределяться из прибыли прошлых лет, размер выплаты мог быть незначительным, а просрочка поставки — вызвана как раз разрывом логистических цепочек. И устанавливать такие обстоятельства должен был третейский суд, а не государственный, который сейчас проверяет его решение»,— указывает господин Покровский.
Он также обращает внимание, что позиция ВС по близкому вопросу уже есть, причем с участием того же истца. В определении от 28.02.2025 № 307-ЭС24–20538 по делу № А56–24586/2024 СКЭС рассматривала спор «Газпром комплектации» с АО «ГМС Нефтемаш» — тоже о неустойке, тоже из решения того же арбитражного центра. В том случае коллегия прямо отклонила довод о необходимости проверять, пострадал ли должник: правила о моратории применяются независимо от того, есть ли у лица признаки неплатежеспособности. Решение третейского суда ВС тогда оставил в силе, отказав «Газпром комплектации». Если новая коллегия пойдет по этому пути, ответчик в выигрышной позиции, отмечает представитель компании «Покровский и партнеры».
Управляющий партнер АБ «Астериск» Владимир Хантимиров полагает, что у истца позиция несколько сильнее. «Главный довод истца строится на логике самой статьи 9.1 Закона о банкротстве. Если компания пользуется льготами моратория, но при этом выводит прибыль участникам, баланс, заложенный законодателем, явно нарушается»,— приводит довод юрист.
В настоящее время в судах рассматривается множество споров о неустойке за период моратория 2022 года, продолжает господин Хантимиров. «В целом суды применяют мораторий широко, а доказать недобросовестность должника кредитору непросто. При этом выплату дивидендов в период моратория ряд судов уже учитывает как весомый аргумент против должника. Позиция ВС РФ может сделать этот подход единым и повлиять на многие аналогичные дела, включая те, что рассматриваются сейчас»,— признает представитель «Астериск».
Илья Жарский, управляющий партнер Экспертной группы Veta, подчеркивает, что значение решения ВС будет зависеть от того, сформулирует ли он общее правило или ограничится обстоятельствами спора ЦПСиК и «Газпром комплектации».