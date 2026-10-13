Дивиденды заинтересовали высшую инстанцию

Второй аргумент сводится к том, что п. 7 Пленума ВС РФ № 44 говорит не о нарушении ограничений, а о другом — о том, что должник не пострадал и ссылается на мораторий заведомо недобросовестно. «Это предмет доказывания, а не презумпция. Выплата дивидендов сама по собой этого не доказывает: деньги могли распределяться из прибыли прошлых лет, размер выплаты мог быть незначительным, а просрочка поставки — вызвана как раз разрывом логистических цепочек. И устанавливать такие обстоятельства должен был третейский суд, а не государственный, который сейчас проверяет его решение»,— указывает господин Покровский.