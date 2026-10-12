Гайдар Гаджиев возглавил Корпорацию развития Дагестана
12.10.2026, 19:44
Врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Руслан Алиев представил коллективу АО «Корпорация развития Дагестана» нового руководителя — Гайдара Гаджиева. О назначении 12 октября сообщила пресс-служба республиканского правительства в своем Telegram-канале. Причину смены руководства и биографию господина Гаджиева в сообщении не раскрыли.
По данным реестровых сведений, Гайдар Гаджиев занимает пост гендиректора с 30 сентября. До него корпорацию возглавлял Ашум Каибханов.
Корпорацию учредили в 2013 году. Это принадлежащий республике институт развития с уставным капиталом 6,37 млрд руб. Его задачи — привлекать инвестиции, сопровождать проекты и поддерживать промышленность и инновации. Организация может консультировать инвесторов, помогать им готовить проекты и рассматривать предоставление финансовой поддержки.
Кадровое решение приходится на период, когда власти делают ставку на крупные инвестиционные проекты. По данным Минэкономразвития Дагестана, шесть региональных «прорывных» проектов оцениваются в 584,2 млрд руб. На момент публикации ведомства они привлекли 83,5 млрд руб., из них 61,4 млрд руб. составили частные вложения; проекты обеспечили 3 202 рабочих места. Это показатели всего регионального портфеля, а не результат работы одной Корпорации развития.
Руслан Алиев призвал сотрудников поддержать нового руководителя и заявил, что правительство готово содействовать работе корпорации. В опубликованном сообщении власти не назвали конкретных задач Гаджиева, сроков или показателей, по которым оценят его работу. Публично обозначенный приоритет нового руководства пока общий: привлечение инвесторов и сопровождение проектов, которые республика считает важными для экономического роста.