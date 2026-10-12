Гайдар Гаджиев возглавил Корпорацию развития Дагестана

Кадровое решение приходится на период, когда власти делают ставку на крупные инвестиционные проекты. По данным Минэкономразвития Дагестана, шесть региональных «прорывных» проектов оцениваются в 584,2 млрд руб. На момент публикации ведомства они привлекли 83,5 млрд руб., из них 61,4 млрд руб. составили частные вложения; проекты обеспечили 3 202 рабочих места. Это показатели всего регионального портфеля, а не результат работы одной Корпорации развития.