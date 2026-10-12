Газовое моторное топливо на Ставрополье подорожало на 46% с начала года
12.10.2026, 17:53
Цены на автомобильный бензин на Ставрополье в январе—сентябре 2026 года выросли на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на газовое моторное топливо — на 8,9%. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
По данным ведомства, за девять месяцев бензин АИ-92 подорожал на 18,11%, АИ-95 — на 17,66%, АИ-98 и выше — на 11,29%. Цены на дизельное топливо увеличились на 15,31%, на компримированный природный газ — на 11,58%.
В сентябре по сравнению с августом средняя цена автомобильного бензина выросла на 0,38%, до 82,39 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 0,64%, до 85,59 руб. за литр, АИ-92 — на 0,11%, до 77,77 руб. Цена бензина АИ-98 и выше не изменилась и составила 99,92 руб. за литр. Газовое моторное топливо подорожало на 4,33%, до 38,94 руб. за литр, компримированный природный газ — на 2,63%, до 28,63 руб. за куб. м. При этом дизельное топливо подешевело на 1,33%, до 84,49 руб. за литр.
В сравнении с декабрем 2025 года автомобильный бензин подорожал на 24,3%, в том числе АИ-92 — на 24,73%, АИ-95 — на 24,7%, АИ-98 и выше — на 9,89%. Цена дизельного топлива выросла на 16,09%, газового моторного топлива — на 46,18%, компримированного природного газа — на 17,12%.
Мониторинг потребительских цен на нефтепродукты и газовое моторное топливо Северо-Кавказстат проводит на 49 автозаправочных станциях края.