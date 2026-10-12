Газовое моторное топливо на Ставрополье подорожало на 46% с начала года

В сентябре по сравнению с августом средняя цена автомобильного бензина выросла на 0,38%, до 82,39 руб. за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 0,64%, до 85,59 руб. за литр, АИ-92 — на 0,11%, до 77,77 руб. Цена бензина АИ-98 и выше не изменилась и составила 99,92 руб. за литр. Газовое моторное топливо подорожало на 4,33%, до 38,94 руб. за литр, компримированный природный газ — на 2,63%, до 28,63 руб. за куб. м. При этом дизельное топливо подешевело на 1,33%, до 84,49 руб. за литр.