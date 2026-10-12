Интернет-магазин «Локомотива» приостановил работу из-за сбоя сервисов «Яндекса»
12.10.2026, 17:37
Интернет-магазин хоккейного клуба «Локомотив» временно прекратил работу из-за сбоев в сервисах «Яндекса». Об этом сообщили в пресс-службе ярославского клуба.
«В связи со сбоями в работе сервисов „Яндекс“ сайт нашего онлайн-магазина временно не функционирует. Специалисты занимаются устранением неполадок для скорейшего возобновления работы»,— сообщили в «Локомотиве».
В клубе уточнили, что оформить заказ или узнать статус ранее оформленного можно по телефону.