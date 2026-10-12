В Калининграде 11-летняя школьница пыталась поджечь служебный автомобиль полиции
12.10.2026, 17:03
В Калининграде 11-летняя школьница попыталась поджечь служебный автомобиль полиции по указанию неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Возгорание удалось предотвратить, машина не получила повреждений. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 октября, около 19:30 на улице Галковского. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили, как девочка облила служебный транспорт воспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь.
Школьницу доставили в отдел полиции. В присутствии законных представителей она рассказала, что с ней связался неизвестный, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ребенка совершить преступление, угрожая уголовным преследованием.
В полиции уточнили, что ранее девочка не попадала в поле зрения правоохранительных органов и не состояла на учете.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ — о покушении на террористический акт.