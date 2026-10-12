В Петербурге зарезервировали место для будущей станции Кольцевой линии метро «Фарфоровская»
12.10.2026, 16:54
Власти Санкт-Петербурга одобрили изменения в документацию по планировке территории в Невском районе, где предусмотрено место для будущей станции Кольцевой линии метро «Фарфоровская». Участок расположен между Железнодорожным и Белевским проспектами, Варфоломеевской улицей и перспективной магистралью. Об этом 12 октября сообщили в городской администрации.
Документацию утвердили на рабочем совещании правительства Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова. Изначально изменения потребовались для разделения территории, которой пользуется Центральный государственный архив, организации удобного проезда и переноса трансформаторной подстанции.
При этом в документации также предусмотрено резервирование территории для станции «Фарфоровская». Она должна войти в юго-восточную дугу Кольцевой линии и расположиться между станциями «Елизаровская-2» и «Международная-2».
«Фарфоровская» станет одной из шести непересадочных станций кольцевой линии. В этот список также входят «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Дальневосточный проспект», «Витебский проспект» и «Кантемировская».
При этом проектирование участков Кольцевой линии пока не ведется. На общественные обсуждения вынесены проекты планировки северо-восточной дуги — от «Лесной-2» до «Ладожской-2». Кроме того, утверждена градостроительная документация для одного из будущих депо.
Согласно планам города, строительство Кольцевой линии метро должно завершиться к 2040 году.