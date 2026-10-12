Под санкции Евросоюза попали четыре руководителя и четыре компании Дагестана
12.10.2026, 15:46
Под новые санкции Евросоюза попали четыре предприятия Дагестана и четыре руководителя этих организаций. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 12 октября, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
В санкционный перечень включены АО «Каспийский завод точной механики» в Каспийске, АО «Стеклопласт» в Махачкале, АО «Электросигнал» в Дербенте и АО «Буйнакский агрегатный завод» в Буйнакске.
В персональный список вошли генеральный директор «Электросигнала» Далгат Мирзабеков, гендиректор «Буйнакского агрегатного завода» Нурбутдин Нажмутдинов, руководитель «Стеклопласта» Арсенхан Курбанов и генеральный директор Каспийского завода точной механики Шарафудин Фатуллаев.
Совет ЕС связывает включение предприятий с их принадлежностью к российскому военно-промышленному комплексу. Согласно решению, российские власти отнесли эти организации к соответствующей категории, представители которой имеют право на федеральные субсидии для покрытия жилищных расходов сотрудников. В обосновании персональных санкций Совет ЕС указывает, что руководители этих компаний работают в российской оружейной промышленности и материально поддерживают военно-промышленный комплекс страны.
Решение Совета ЕС от 12 октября 2026 года предусматривает расширение санкционного перечня на 826 организаций и 743 физических лица. В обосновании ограничений в отношении компаний Совет ЕС ссылается на их отнесение российскими властями к военно-промышленному комплексу, а в отношении руководителей — на их деятельность в российской оружейной промышленности. Решение вступило в силу со дня публикации.