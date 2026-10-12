Под санкции Евросоюза попали четыре руководителя и четыре компании Дагестана

Решение Совета ЕС от 12 октября 2026 года предусматривает расширение санкционного перечня на 826 организаций и 743 физических лица. В обосновании ограничений в отношении компаний Совет ЕС ссылается на их отнесение российскими властями к военно-промышленному комплексу, а в отношении руководителей — на их деятельность в российской оружейной промышленности. Решение вступило в силу со дня публикации.