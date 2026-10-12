Три предприятия и четыре руководителя Ставрополья попали в санкционный список ЕС

В качестве основания для включения трех предприятий Совет ЕС указал их принадлежность к российскому военно-промышленному комплексу. В решении отмечается, что российские власти отнесли эти организации к соответствующей категории, что дает им право на федеральные субсидии. В отношении руководителей Совет ЕС указывает на их работу в компаниях российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают российский военно-промышленный комплекс.