Три предприятия и четыре руководителя Ставрополья попали в санкционный список ЕС
12.10.2026, 15:38
Под новые санкции Евросоюза попали три предприятия Ставропольского края и четыре руководителя, связанных с промышленностью региона. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 12 октября, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
В санкционный перечень включены ООО «Ритм-Б» из Ставрополя, АО «Завод “Атлант”» из Изобильного и АО «Георгиевский трансформаторный завод» из Георгиевска.
В персональный санкционный список вошли генеральный директор «Ритм-Б» Николай Балакший, гендиректор завода «Атлант» Валерий Данилов и руководитель Георгиевского трансформаторного завода Андрей Феслер. Также под санкции попал генеральный директор ставропольского АО «Электроавтоматика» Сергей Жердев. При этом сама «Электроавтоматика» в перечне организаций, добавленных этим решением, отдельно не указана.
В качестве основания для включения трех предприятий Совет ЕС указал их принадлежность к российскому военно-промышленному комплексу. В решении отмечается, что российские власти отнесли эти организации к соответствующей категории, что дает им право на федеральные субсидии. В отношении руководителей Совет ЕС указывает на их работу в компаниях российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают российский военно-промышленный комплекс.
Решение Совета ЕС № 2026/2279 от 12 октября предусматривает включение в санкционный перечень 826 организаций и 743 физических лиц. Документ вносит изменения в ранее действовавший санкционный режим. В преамбуле Совета ЕС необходимость новых ограничений объясняется продолжением военных действий России против Украины и затрагиванием гражданской инфраструктуры. Решение вступило в силу в день опубликования.