Правительство Прикамья покинул вице-премьер — глава минприроды Дмитрий Беланович
12.10.2026, 14:01
В правительстве Пермского края изменится распределение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Свой пост покинул вице-премьер — глава краевого минприроды Дмитрий Беланович. Исполняющей обязанности главы министерства назначена Елена Шишкина.
Алексей Чибисов продолжит работу в должности вице-премьера и будет курировать пять министерств: промышленности и торговли, экономического развития и инвестиций, агропромышленного комплекса, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также туризма.
Краевой минпромторг возглавит Елена Дегтярева, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра. Краевым минэком продолжит руководить Татьяна Чуксина, минтуризма — Сергей Хорошутин, министерством АПК — Анна Быкова.
Все изменения вступят в силу с 15 октября 2026 года.