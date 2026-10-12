В Петербурге повар ударил знакомого ножом в спину в баре на Невском проспекте
12.10.2026, 13:58
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство после конфликта в баре на Невском проспекте. В результате происшествия 36-летний посетитель получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 12 октября сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области и региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, инцидент произошел около 02:00 в ночь на 11 октября в заведении по адресу: Невский проспект, 47. Во время внезапно возникшего конфликта 23-летний повар ударил знакомого ножом в спину.
Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. По версии следствия, подозреваемый не смог довести предполагаемый умысел на убийство до конца по независящим от него обстоятельствам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.