В Петербурге повар ударил знакомого ножом в спину в баре на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство после конфликта в баре на Невском проспекте. В результате происшествия 36-летний посетитель получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 12 октября сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области и региональном управлении Следственного комитета.