Медики в Екатеринбурге извлекли из глаза ребенка саморез, сохранив зрение
12.10.2026, 13:14
Врачи детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге извлекли саморез, застрявший в глазу двухлетнего мальчика из поселка Бисерть, сообщили в минздраве Свердловской области.
После переезда в новый дом семья проводила в нем ремонт. Другие дети были в школе и садике, мама уехала оформлять документы, а папа прикручивал половицы. Младший сын побежал, запнулся и упал — таким образом в его глазу оказался саморез, однако ребенок не заплакал и не понял, что произошло. Вскоре вернулась мама, увидела шляпку винта и сразу обратилась в бисертскую больницу. На рентгене медики выяснили, что саморез проник глубоко под нижнюю стенку глазницы, в верхнечелюстную пазуху, и сразу направили семью в Екатеринбург.
Ситуация была критической. В городе сложнейшую операцию мальчику проводили специалисты из отделений анестезиологии и реанимации, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии. «Саморез вошел в глазницу под таким углом, что, по счастливому стечению обстоятельств, не повредил жизненно важные структуры. Задачей нашей команды было с ювелирной точностью удалить инородное тело. Нам удалось сохранить не только глаз как орган, но и его функции»,— отметил челюстно-лицевой хирург ДГКБ №9 Сергей Пименов.
После этого мальчик провел еще несколько дней в больнице под наблюдением врачей.