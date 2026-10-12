Медики в Екатеринбурге извлекли из глаза ребенка саморез, сохранив зрение

После переезда в новый дом семья проводила в нем ремонт. Другие дети были в школе и садике, мама уехала оформлять документы, а папа прикручивал половицы. Младший сын побежал, запнулся и упал — таким образом в его глазу оказался саморез, однако ребенок не заплакал и не понял, что произошло. Вскоре вернулась мама, увидела шляпку винта и сразу обратилась в бисертскую больницу. На рентгене медики выяснили, что саморез проник глубоко под нижнюю стенку глазницы, в верхнечелюстную пазуху, и сразу направили семью в Екатеринбург.