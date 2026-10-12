В Свердловской области силовики накрыли нарколабораторию
12.10.2026, 13:15
Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность организованной преступной группы, занимавшейся производством и продажей наркотиков на территории Уральского федерального округа (УрФО), сообщил источник «Ъ-Урал».
Силовики в ходе обследования нарколаборатории задержанных изъяли 263 килограмма синтетических наркотиков и более 6 тонн прекурсоров для их синтеза.
В рамках возбужденного уголовного дела по признакам незаконного оборота и сбыта наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) задержанных отправили в СИЗО.