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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области силовики накрыли нарколабораторию

12.10.2026, 13:15
Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность организованной преступной группы, занимавшейся производством и продажей наркотиков на территории Уральского федерального округа (УрФО), сообщил источник «Ъ-Урал».

Собеседник «Ъ-Урал»

Силовики в ходе обследования нарколаборатории задержанных изъяли 263 килограмма синтетических наркотиков и более 6 тонн прекурсоров для их синтеза.
В рамках возбужденного уголовного дела по признакам незаконного оборота и сбыта наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) задержанных отправили в СИЗО.

Артем Путилов