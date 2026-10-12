Самарская область вошла в топ-10 по результатам Спартакиады народов России
12.10.2026, 13:04
Самарская область вошла в топ-10 по результатам Спартакиады народов России. Регион занял десятое место в общекомандном зачете и восьмое — в неофициальном медальном зачете (7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали). Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
В Спартакиаде в целом участвовали 227 спортсменов и 68 тренеров и судей из Самарской области в 26 соревнованиях.
В Самарской области прошли соревнования по трем дисциплинам: парусный спорт и гандбол (Тольятти), пляжный волейбол (Самара). В них участвовали 600 спортсменов, наблюдали за соревнованиями 11200 зрителей.
Комплексное спортивное соревнование по летним олимпийским видам спорта — Спартакиада народов России — проходило с августа по октябрь. Программа включала 44 вида спорта и 63 зачетные дисциплины. Соревнования проходили в семи регионах страны: Калининградской, Омской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане и Татарстане. Участвовали в Спартакиаде 9190 человек из 82 субъектов России.