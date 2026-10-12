Самарская область вошла в топ-10 по результатам Спартакиады народов России

Комплексное спортивное соревнование по летним олимпийским видам спорта — Спартакиада народов России — проходило с августа по октябрь. Программа включала 44 вида спорта и 63 зачетные дисциплины. Соревнования проходили в семи регионах страны: Калининградской, Омской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане и Татарстане. Участвовали в Спартакиаде 9190 человек из 82 субъектов России.