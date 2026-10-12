В Казани откроют бесплатную учебную квартиру для детей с ментальными нарушениями
12.10.2026, 12:09
В Московском районе Казани 19 октября откроется учебно-тренировочная квартира для детей с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями. Ежегодно здесь смогут заниматься 96 детей, сообщила директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.
Ремонт помещения провели в этом году на средства, собранные на весенней «Ярмарке добра». В квартире оборудовали гостиную, кухонную зону и санузел с душевой.
Занятия организуют в две смены. В первой будут заниматься дети с синдромом Дауна в возрасте от 5 до 10 лет, во второй — дети с ментальными нарушениями старше 9 лет, проживающие в Московском районе.
Программа направлена на развитие бытовых навыков: детей научат готовить, поддерживать порядок и справляться с повседневными задачами.