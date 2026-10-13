«Во-первых, мне безумно интересно, во-вторых, меня это держит»

— Мне все роли, естественно, дороги, и ВГИК тоже. В этом году мы выпустили четвертую мастерскую, набрали пятую. Каждые пять лет приходят новые дети, психологически совершенно другие. Одна мастерская — могут быть совершенно закрытые люди, которым, кажется, наплевать на все. А на деле это не так. Бывает и наоборот: очень открытые, много общаются, предлагают, но это не значит, что будет хороший результат. Мы набираем обычно 25 человек, из них 10–12 учатся бесплатно, 10 платно и еще пять иностранцев. В первых мастерских, кстати, были люди и из Австралии, и из Южной Кореи, и из Бразилии, Франции. Сейчас не совсем так, тем не менее есть студенты из стран Балтии, из Армении, Грузии. В последней мастерской был студент из Китая: чуть старше всех, 31 год, очень плохо говорил по-русски и до сих пор делает вид, что не говорит, хотя понимает уже, конечно, лучше. Он снял за время учебы два фильма о Лимонове, причем оба игровых, это было очень необычно и интересно. Я поражался: что китайский человек может понять про Лимонова?.. А дипломную работу он сделал такую: пять или шесть героев — среди них и Сергей Довлатов, и художник Зверев — яркие имена андеграунда, и вот они сидят, пьют и разговаривают. И смотреть очень увлекательно, актеры у него играют отлично.