Экс-министр здравоохранения Оренбуржья стал главврачом больницы имени Пирогова

В министерстве здравоохранения Андрей Шатилов работал с 2019 года: сначала как заместитель министра (на тот момент эту должность занимала Татьяна Савинова), а с апреля 2025 года, по указу губернатора Евгения Солнцева, уже возглавил ведомство (и. о.). Об уходе с поста господина Шатилова стало известно 1 октября 2026 года в связи с изменениями в структуре управления соцблоком правительства региона. По новому указу господина Солнцева, министерство здравоохранения теперь будет управляться вице-губернатором по социальной политике. На данный момент эту должность занимает Лариса Боярская. Со 2 октября врио министра здравоохранения является Павел Орлов.