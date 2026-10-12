Экс-министр здравоохранения Оренбуржья стал главврачом больницы имени Пирогова
12.10.2026, 11:51
Бывший министр здравоохранения Оренбургской области Андрей Шатилов возглавил «ГКБ им Н.И.Пирогова», сообщает пресс-служба больницы. К своим обязанностям он приступил сегодня, 12 октября, после подписания соответствующего указа о его назначении.
В 1998 году господин Шатилов окончил местную государственную медакадемию по специальности «Лечебное дело», а в 2024 году — Оренбургский государственный медицинский университет по направлению «Общественное здравоохранение» с магистерской степенью.
В министерстве здравоохранения Андрей Шатилов работал с 2019 года: сначала как заместитель министра (на тот момент эту должность занимала Татьяна Савинова), а с апреля 2025 года, по указу губернатора Евгения Солнцева, уже возглавил ведомство (и. о.). Об уходе с поста господина Шатилова стало известно 1 октября 2026 года в связи с изменениями в структуре управления соцблоком правительства региона. По новому указу господина Солнцева, министерство здравоохранения теперь будет управляться вице-губернатором по социальной политике. На данный момент эту должность занимает Лариса Боярская. Со 2 октября врио министра здравоохранения является Павел Орлов.