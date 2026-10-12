В Башкирии более 104 тысяч земельных участков находятся в зонах затопления
12.10.2026, 11:11
В Башкирии 104,8 тыс. земельных участков расположены в границах зон затопления, сообщил основатель сервиса по проверке земельных участков ГИСЛС Леонид Соловьев. По этому показателю республика находится на девятом месте в стране.
Большинство из них предназначены для индивидуального жилищного строительства (30,4 тыс.), садовых и дачных целей (37,1 тыс.) или личного подсобного хозяйства (19,8 тыс.). При этом 89,4 тыс. участков находятся в зоне затопления полностью или на 95% и более своей площади. Лидерами по количеству таких объектов являются Калининский район Уфы (46,3 тыс.), Стерлитамакский (16,4 тыс.) и Мелеузовский (10,4 тыс.).
На данный момент в республике не установлены зоны подтопления. Однако если они будут введены по действующим нормам (полоса 50 м вдоль зон затопления), под ограничения дополнительно попадут 20 тыс. участков и 6 тыс. жилых домов. Например, в Уфе потенциальное введение таких зон затронуло бы 418 наделов.
В масштабах всей России в зонах затопления и подтопления находятся 3,7 млн участков, из которых 2,5 млн не имеют зданий.