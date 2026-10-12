В Башкирии более 104 тысяч земельных участков находятся в зонах затопления

Большинство из них предназначены для индивидуального жилищного строительства (30,4 тыс.), садовых и дачных целей (37,1 тыс.) или личного подсобного хозяйства (19,8 тыс.). При этом 89,4 тыс. участков находятся в зоне затопления полностью или на 95% и более своей площади. Лидерами по количеству таких объектов являются Калининский район Уфы (46,3 тыс.), Стерлитамакский (16,4 тыс.) и Мелеузовский (10,4 тыс.).