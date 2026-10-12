Для развития ОЭЗ «Новосибирск» в новый статус переводят 346 га сельхозугодий
12.10.2026, 11:03
ООО «Северный парк развитие», развивающее особую экономическую зону (ОЭЗ) «Новосибирск», обратилось с ходатайством о переводе 346,2 га сельскохозяйственных земель в земли для промышленного освоения. Об этом говорится в пояснительной записке департамента имущественных отношений Новосибирской области к соответствующему законопроекту о переводе земель.
Участок находится на территории Прокудского сельсовета Коченевского района области. Как писал «Ъ-Сибирь», ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новосибирск» была создана в 2025 году. Ее общая площадь составляет 752 га. Согласно пояснительной записке, участок в 346,2 га необходим для строительства второй очереди ОЭЗ. Основным резидентом ОЭЗ является транспортно-логистический центр «Сибирский».
«С момента создания ОЭЗ… отмечается большой интерес к территории не только со стороны российских, но и со стороны иностранных компаний различных отраслей промышленности и логистики»,— отмечается в документе.