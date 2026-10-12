Для развития ОЭЗ «Новосибирск» в новый статус переводят 346 га сельхозугодий

ООО «Северный парк развитие», развивающее особую экономическую зону (ОЭЗ) «Новосибирск», обратилось с ходатайством о переводе 346,2 га сельскохозяйственных земель в земли для промышленного освоения. Об этом говорится в пояснительной записке департамента имущественных отношений Новосибирской области к соответствующему законопроекту о переводе земель.