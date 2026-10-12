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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Башкортостан

Футбольный клуб «Уфа» могут признать банкротом

12.10.2026, 10:53
Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании АНО «Футбольный клуб "Уфа"» банкротом. Соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.

Идэль Гумеров

В августе СМИ сообщали, что ФНС арестовала банковские счета клуба, задолжавшего бюджету около 28 млн руб.
Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков сообщил РБК Уфа, что задолженность будет погашена в ближайшее время.
По его словам, «речь, скорее всего, идет о неуплаченной сумме за проживание во время выезда футбольной школы».

Олег Вахитов