Футбольный клуб «Уфа» могут признать банкротом
12.10.2026, 10:53
Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании АНО «Футбольный клуб "Уфа"» банкротом. Соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.
В августе СМИ сообщали, что ФНС арестовала банковские счета клуба, задолжавшего бюджету около 28 млн руб.
Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков сообщил РБК Уфа, что задолженность будет погашена в ближайшее время.
По его словам, «речь, скорее всего, идет о неуплаченной сумме за проживание во время выезда футбольной школы».